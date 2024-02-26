Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | У жителя Симферопольского района за нетрезвое вождение конфискован мопед
актуально в республике
У жителя Симферопольского района за нетрезвое вождение конфискован мопед
Фото: прокуратура РК

У жителя Симферопольского района за нетрезвое вождение конфискован мопед

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:35 26.02.2024

В Крыму суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Симферопольского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности, не имея права управления транспортным средством, двигался на мопеде «Вайпер Актив», после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД в селе Скворцово в состоянии наркотического опьянения и отстранен от управления указанным транспортным средством, — сообщили в крымской прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Мопед «Вайпер Актив», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.