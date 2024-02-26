У жителя Симферопольского района за нетрезвое вождение конфискован мопед

В Крыму суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Симферопольского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности, не имея права управления транспортным средством, двигался на мопеде «Вайпер Актив», после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД в селе Скворцово в состоянии наркотического опьянения и отстранен от управления указанным транспортным средством, — сообщили в крымской прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Мопед «Вайпер Актив», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.