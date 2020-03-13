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Убийство в Симферополе. Причина трагедии - конфликт из-за женщины

Убийство в Симферополе. Причина трагедии — конфликт из-за женщины

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:39 13.03.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов города — вблизи от дороги — обнаружен труп мужчины.

Было установлено, что смерть 57-летнего гражданина наступила в результате полученной черепно-мозговой травмы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 47-летний местный житель. По имеющимся данным, некоторое время назад подозреваемый со своей сожительницей приютили гражданина, не имевшего определенного места жительства, в обмен на еду и помощь по дому. Однако в ответ на доброту хозяина новый жилец якобы стал оказывать женщине недвусмысленные знаки внимания. В ходе очередной ссоры хозяин не выдержал и накинулся на конкурента, нанося множественные удары по голове, после чего выгнал его на улицу. От полученных травм мужчина скончался, — рассказали подробности трагической истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.

Убийство в Симферополе. Причина трагедии - конфликт из-за женщины

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