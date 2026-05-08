Убил того, кто дал ему жизнь: евпаторийца обвиняют в смерти отца

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что вечером 13 декабря 2025 года в квартире дома по проспекту Победы между мужчиной и его 76-летним отцом произошел очередной конфликт на семейной почве. Нетрезвый сын избил пенсионера и оставил его одного с травмами в квартире. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Фигурант был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу. В ходе проверки показаний на месте преступления мужчина детально рассказал о содеянном. В отношении него собрана достаточная доказательственная база, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
