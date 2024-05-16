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Убийство в Бахчисарайском районе. Орудие преступления… табурет
Фото: прокуратура РК

Убийство в Бахчисарайском районе. Орудие преступления… табурет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:33 16.05.2024

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве в Бахчисарайском районе.

Прокуратурой Бахчисарайского района контролируется ход расследования уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что подозреваемый в ходе ссоры нанес знакомому не менее 2 ударов табуретом в область лица и живота последнего, от которых потерпевший скончался на месте происшествия в результате тупой травмы груди, переломов ребер, разрыва внутренних органов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Убийца задержан работниками органов внутренних дел и отправлен под арест.

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