Убийство в Бахчисарайском районе. Орудие преступления… табурет

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве в Бахчисарайском районе.

Прокуратурой Бахчисарайского района контролируется ход расследования уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что подозреваемый в ходе ссоры нанес знакомому не менее 2 ударов табуретом в область лица и живота последнего, от которых потерпевший скончался на месте происшествия в результате тупой травмы груди, переломов ребер, разрыва внутренних органов, — сообщили в надзорном ведомстве.