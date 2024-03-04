Убийство в Черноморском районе. За 10 минут до преступления вместе пили

А за 5 минут до убийства – ругались.

В Черноморском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве. 55-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый совместно с супругой и общим знакомым распивали спиртные напитки. В ходе досуга между присутствующими возникла ссора. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, взял кухонный нож и нанес им не менее двух ударов в область живота знакомому, который ссорился с супругой обвиняемого. От полученных ранений пострадавший скончался, — рассказали подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.