Убийство в Черноморском районе. За 10 минут до преступления вместе пили

А за 5 минут до убийства – ругались.
В Черноморском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве. 55-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемый совместно с супругой и общим знакомым распивали спиртные напитки. В ходе досуга между присутствующими возникла ссора. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, взял кухонный нож и нанес им не менее двух ударов в область живота знакомому, который ссорился с супругой обвиняемого. От полученных ранений пострадавший скончался, — рассказали подробности в прокуратуре.
С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.
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