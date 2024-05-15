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Убийство в городе Старый : за что агрессивный крымчанин зарезал отца соседа

Убийство в городе Старый Крым: за что агрессивный крымчанин зарезал отца соседа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:22 15.05.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследуется уголовное дело по факту убийства 70-летнего жителя города Старый Крым (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что 58-летний житель г. Старый Крым, испытывавший неприязнь к знакомому земляку, в вечернее время 9 мая прибыл к домовладению по месту его жительства по ул. Фрунзе г. Старый Крым. Находясь во дворе домовладения и не обнаружив мужчину, агрессивно настроенный фигурант вступил в конфликт с его отцом, в ходе которого нанес один удар принесенным с собой ножом ему в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления, — сообщили в Следкоме.

Убийство в городе Старый Крым: за что агрессивный крымчанин зарезал отца соседа

Несколько суток преступление оставалось нераскрытым. В ходе грамотно спланированных и проведенных совместно с сотрудниками ОУР ОМВД по Кировскому району следственно-оперативных мероприятий личность лица, причастного к совершению преступления, была установлена и он задержан.

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В ходе проведенных следственных действий мужчина указал место, куда спрятал орудие преступления. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство в городе Старый Крым: за что агрессивный крымчанин зарезал отца соседа

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия по установлению обстоятельств совершения преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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