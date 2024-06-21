Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Убийство в Керчи: «декорации» до боли знакомые: кухня, водка, нож на столе
актуально в республике
Убийство в Керчи: «декорации» до боли знакомые: кухня, водка, нож на столе
Фото: прокуратура РК

Убийство в Керчи: «декорации» до боли знакомые: кухня, водка, нож на столе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:53 21.06.2024

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта, возникшего между ним и его знакомым, с которым они распивали спиртные напитки, нанес последнему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в надзорном ведомстве.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.