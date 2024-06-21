Убийство в Керчи: «декорации» до боли знакомые: кухня, водка, нож на столе

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта, возникшего между ним и его знакомым, с которым они распивали спиртные напитки, нанес последнему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в надзорном ведомстве.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.

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