Убийство в Крыму: обвинение не согласно с мнением присяжных. Будет новый суд

В Крыму по представлению государственного обвинителя отменен оправдательный приговор по уголовному делу о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Верховный Суд Республики Крым, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил приговор Ялтинского городского суда, которым 54-летний житель региона признан невиновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор суда был вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, — сообщили в прокуратуре РК.

Как полагало следствие, подсудимый заподозрил потерпевшего в краже строительных материалов и в мае 2022 года на почве неприязненных отношений нанес последнему множественные удары по голове и телу бейсбольной битой. В результате потерпевшему были причинены различные повреждения, в том числе переломы ребер, костей черепа, кровоизлияния в различные отделы головного мозга. От полученных травм потерпевший через непродолжительное время скончался в учреждении здравоохранения.

Не согласившись с судебным актом (напомним, присяжные… оправдали убийцу), государственный обвинитель обжаловал его в суд апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры, отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство.