Убийство в Севастополе – женщину зарезал «знакомый»

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 2 февраля 2022 года в квартире общей знакомой между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой мужчина нанес женщине удар ножом в область шеи. От полученной раны она скончалась на месте происшествия, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В севастопольской полиции раскрыли некоторые подробности преступления. Первыми о нем узнали медики «Скорой помощи», они-то и позвонили в УМВД и сообщили о том, что по прибытию на вызов в одной из квартир обнаружили 57-летняя женщина с ножевым ранением шеи. Несмотря на предпринятые медиками реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась.

Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчиной и его бывшей сожительницей произошёл конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и ударил женщину в область шеи. Испугавшись ответственности, подозреваемый выбросил орудие преступления в окно, а прибывших оперативников попытался убедить, что погибшая самостоятельно свела счёты с жизнью. В ходе грамотно выстроенной сотрудниками полиции беседы с подозреваемым, он сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошёл на почве ревности, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе нож, которым предположительно была нанесена смертельная травма.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, материалы переданы в следственные органы ГСУ СК РФ России по Республике Крым и г. Севастополю для принятия процессуального решения. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью.

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