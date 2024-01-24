Убийца наконец ответит за преступление совершенное в Крыму 24 года назад

В Крыму завершено расследование уголовного дела об убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенном в марте 1999 года.

Установлено, что вечером 5 марта курсанты 1 курса симферопольский школы милиции, отдыхавшие в кафе «Космос» по улице Гагарина Симферополя, решили поздравить с наступающим Международным женским днём девушек из соседней компании. Брату одной из них это не понравилось, завязалась потасовка, в ходе которой 17-летний злоумышленник, являвшийся студентом медицинского вуза, ударил 18-летнего курсанта ножом в область живота. В последующем пострадавшего юношу доставили в медучреждение, где спустя несколько дней он скончался. После совершения преступления подозреваемый вернулся домой в Севастополь, переоделся, собрал вещи и скрылся в неизвестном направлении, — напомнили подробности дела в Следственном комитете.

Принятые на тот момент правоохранительными органами меры по поиску и задержанию нападавшего результатов не принесли, хотя его личность и круг общения были установлены. После образования в 2014 году органов СК России на полуострове следователями и следователями-криминалистами вновь стали изучаться архивные материалы о преступлениях прошлых лет, по которым заново проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Результатом стало и раскрытие убийства 24-летней давности. Следствием мужчине заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам тщательной системной работы по расследованию преступлений прошлых лет, проведенной во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым, место нахождения мужчины было установлено. В июне 2023 года он был задержан в Московской области и этапирован в город Симферополь.

Мужчина с целью конспирации полностью изменил паспортные данные, взяв фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вёл достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.