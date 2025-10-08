Убранные деревья из симферопольских парков продолжают утеплять позиции крымских бойцов

Третья за эту осень партия дров отправилась на херсонское направление из парков Симферополя. Еще 12 кубов убранных деревьев от служб парков столицы и Народного фронта послужат для отопления позиций, готовки еды, растопки бань для наших героев.

Всегда готовы помочь нашим ребятам. Вместе с молодёжью каждый раз приходим и грузим все это бойцам, — делится координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов.

Боец с позывным «Седой» делится, дров возле позиций нет и такая поддержка очень нужна в разгар осени. Отдельное спасибо студентам и Молодёжке НФ, которые вручную полностью загружают военный грузовик.

Традиция согревать ребят убранными деревьями возникла по инициативе Народного фронта и «Парков столицы» Симферополя в 2023 году после «Шторма века» и продолжается уже третий сезон!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

