Убранные деревья из симферопольских парков продолжают утеплять позиции крымских бойцов
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 08.10.2025

Третья за эту осень партия дров отправилась на херсонское направление из парков Симферополя. Еще 12 кубов убранных деревьев от служб парков столицы и Народного фронта послужат для отопления позиций, готовки еды, растопки бань для наших героев.

Всегда готовы помочь нашим ребятам. Вместе с молодёжью каждый раз приходим и грузим все это бойцам, — делится координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов. 

Боец с позывным «Седой» делится, дров возле позиций нет и такая поддержка очень нужна в разгар осени. Отдельное спасибо студентам и Молодёжке НФ, которые вручную полностью загружают военный грузовик.

Традиция согревать ребят убранными деревьями возникла по инициативе Народного фронта и «Парков столицы» Симферополя в 2023 году после «Шторма века» и продолжается уже третий сезон!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8

0 комментариев
