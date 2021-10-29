Участковые терапевты в Севастополе осматривают до 60 человек ежедневно

Система здравоохранения Севастополя, отмечают в Правительстве города, в условиях растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией работает на пределе своих возможностей. В городе работают госпитали в инфекционной больнице (улица Коммунистическая), городской больнице № 9 (Балаклава, Инкерман, Ласпи), городской больнице № 1 (улица адмирала Октябрьского).

Суммарно в госпиталях 1 191 койка, фонд заполнен почти полностью. На прошлой неделе были открыты 40 коек в отремонтированном помещении городской больницы № 9 в Инкермане. В ближайшее время планируется развернуть ещё 200 коек в городской больнице № 1 на улице Адмирала Октябрьского.

По состоянию на 26 октября в ковидных госпиталях работают 184 врача, 434 медсестры и 354 санитара. Дополнительно требуется ещё 47 врачей, 59 медицинских сестёр, 69 санитаров. Люди нужны и в первичное звено здравоохранения. Сегодня более 4 000 людей лечатся от коронавируса на дому, из них более 500 – дети.

Плановый приём терапевта в поликлиниках длится шесть часов. За это время врач принимает более 30 пациентов. Столько же людей осматривает доктор в температурном кабинете. Участковые терапевты осматривают на дому до 60 человек в день – у них рабочий день длится порядка 12 часов.

«Узкие» специалисты принимают на поликлиническом приёме от 20 до 40 человек в день. При этом они также участвуют в кампании противодействия коронавирусной инфекции: работают в штабах, выезжают на осмотры пациентов, оформляют экстренные извещения.

Серьёзная нагрузка легла и на скорую помощь: от 28 до 34 бригад сегодня обслуживают от 330 до 440 вызовов в сутки. До трети от общего количества вызовов – к пациентам с коронавирусом.

Департамент здравоохранения и кадровые службы больниц работают над привлечением медицинского персонала в ковидные госпитали и первичное звено здравоохранения. В регионе действует ряд мер поддержки: выплаты молодым специалистам, региональные надбавки, выплаты врачам особо востребованных специальностей, компенсация аренды жилья. Выплачиваются надбавки за работу с подтверждёнными случаями COVID-19.

Горячая линия по вопросам трудоустройства медицинских работников: +7 (8692) 41-73-03, электронная почта для направления резюме: ok.zdrav@sev.gov.ru.