Участник СВО стал соцкоординатором фонда «Защитники Отечества» в Севастополе

Помогать, поддерживать, консультировать и всегда находиться на стороне своих – это основные задачи социальных координаторов государственного фонда «Защитники Отечества». С ними в филиале госфонда в Севастополе успешно справляется Андрей Геннадьевич, защитник Донбасса, участник специальной военной операции.

До начала спецоперации я жил в Донецке. Работал на предприятии водителем, затем уже перед самым началом СВО получил должность начальника автомобильного сектора. По указу главы Донецкой Народной Республики у нас в Донецке была объявлена всеобщая мобилизация. Я, как и многие работники моего предприятия, направился в пункт сбора и комплектации, после чего непосредственно отправился в зону ведения боевых действий, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мужчину.

В зоне СВО Андрей выполнял задачи в районе Мариуполя.

Командованием нам была поставлена задача полностью освободить город от находившихся там вооружённых сил Украины и бойцов батальона «Азов». В конце апреля 2022 года я получил тяжёлое ранение. Был эвакуирован и направлен на лечение в госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. После лечения вместе с семьёй приняли решение остаться в Севастополе, – отмечает Андрей.

Завершив реабилитацию, мужчина начал искать работу в Севастополе и в это же время узнал о фонде «Защитники Отечества».

Сразу обратился за помощью, стал подопечным. А уже в декабре сам решил стать социальным координатором, помогать таким же ребятам, бойцам, членам их семей в получении необходимых мер соцподдержки, в сборе пакета документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий, ну и также, конечно, в получении необходимой психологической и юридической помощи, – говорит он.

Сейчас мужчина параллельно с помощью ветеранам СВО и членам их семей общается с молодёжью, старается привить молодому поколению больше патриотических чувств, таких как любовь к своей Родине, к своему городу, к культуре, к нашей истории. Военнослужащий убеждён, что эти качества помогут им в дальнейшем стать настоящими патриотами своей Родины, настоящими сынами России.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя