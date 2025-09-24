Участникам ITPARK FEST 2025 продемонстрируют цифровые решения для виноградарства в Севастополе

Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС», представил программу специального трека фестиваля ITPARK FEST 2025 «Виноделие Севастополя». Трек фокусируется на внедрении цифровых решений в виноградарство и виноделие, демонстрируя важность взаимодействия сельского хозяйства и ИТ-сектора. Программа демонстрирует возможности собственного продукта парка и практические кейсы применения ИТ-решений для повышения эффективности отрасли в Севастополе. Участники смогут познакомиться с практическими инструментами, повышающими эффективность производства и качество урожая. Партнером трека «Виноделие Севастополя» стали компании Крым Диджитал груп и Цифровая винодельня.

Трек «Виноделие» — это не просто дискуссионная площадка, а учредительное событие с целью создания отраслевого ИТ-консорциума. Он закладывает основу для долгосрочных инициатив и мероприятий, которые позволят участникам подробно изучить каждый аспект цифрового виноградарства и обеспечить последовательное внедрение инноваций в отрасли. Особое внимание трека уделено Севастополю как региону с благоприятными условиями для виноделия. Здесь уже реализованы первые решения цифровых технологий.

Программа трека построена как логическое обоснование необходимости такого объединения, чтобы сократить путь от задачи винодела до ее эффективного технологического решения.

Программа делится на два блока:

«Цифровой виноградник» — здесь рассматриваются реальные вызовы и уже существующие технологические решения на примере севастопольских хозяйств: цифровые двойники виноградников, современные решения для инвентаризации и прогнозирования метеоданных. Цель блока — продемонстрировать насущные задачи, которые требуют не точечных, а системных ИТ-решений.

«Бизнес и будущее отрасли» — этот блок станет переходом от тактики к стратегии. После обсуждения вопросов управления на малых винодельнях трек завершится официальным учреждением Консорциума. Это событие станет отправной точкой для прямого сотрудничества винодельческой сферы и ИТ-разработчиков.

Темпы и разнообразие развития виноградарства и виноделия в Севастополе поражают. Ежегодно здесь открываются 5-6 новых винодельческих проектов. Многие виноделы ставят перед собой цели по производству неординарного вина и эти усилия дают плоды. Надеюсь, что цифровизация процессов производства поможет поднять качество Российского виноделия на новый уровень, — отметил Дмитрий Гачко.

Седьмой ежегодный фестиваль ITPARK FEST 2025 пройдет 10–11 октября в Севастополе. Участие в качестве слушателя бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте .

Адрес: г. Севастополь, ул. Руднева, д.41, технопарк «ИТ ПАРК РУС».

