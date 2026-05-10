Участникам контртеррористических операций обещают выплату за ранение
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 10.05.2026

Участники контртеррористических операций на территориях Белгородской, Брянской или Курской областей в случае ранения смогут получить единовременную выплату. Ее размер будет зависеть от характера увечья. Такой проект приказа Минобороны опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

В Минобороны разработали порядок единовременных выплат раненым бойцам Приграничья, а также членам семей погибших. Получить их смогут участники контртеррористических операций на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. При гибели военнослужащего или смерти в течение года от полученных травм деньги в равных долях разделят между членами его семьи, а если их нет — выплату получат совершеннолетние дети или братья и сестры.

Размер компенсации будет зависеть от тяжести полученного увечья, травмы или контузии:

  • 100 тысяч рублей — за факт ранения,
  • 1 миллион рублей — за легкое ранение,
  • 3  миллиона рублей — за тяжелое ранение,
  • 4 миллиона рублей — при получении инвалидности в результате ранения.

Таким образом, выплаты по ранению бойцам приграничья приравняют к выплатам контрактников.

Для получения финансовой помощи потребуется справка о ранении, справка о тяжести увечья, либо справка об установлении инвалидности военнослужащего.

Согласно проекту приказа, назначить единовременную выплату должны в течение пяти рабочих дней со дня внесения копий справок в электронную базу данных.

Решение о назначении выплаты членам семьи принимает командир воинской части или военный комиссар по месту жительства погибшего, умершего или уволенного с военной службы бойца.

Для получения финансовой помощи родственникам необходимо написать заявление, приложить к нему копию свидетельства о смерти военнослужащего, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих родственную связь.  В случае смерти военнослужащего от полученных травм потребуется заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к смерти бойца с его ранением (с формулировкой «военная травма»).

По регламенту деньги должны перечислить родным погибшего в срок до 30 дней со дня получения всех необходимых документов.

Как пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, проект приказа Минобороны устанавливает единый порядок, по которому военнослужащие, получившие увечья при выполнении контртеррористических задач, а также семьи погибших, получают единовременные выплаты. Документ поможет устранить разночтения в координации воинских частей, медицинских организаций и комиссариатов.

Появится детальный регламент, как именно оформляются и назначаются выплаты от получения ранения до перечисления денег. Он устанавливает конкретные суммы и сроки. Документ четко перечисляет, какие справки нужны, кто их собирает, а также защитит семьи от излишнего дублирования тех документов, которые уже есть в части или военкомате, — отметил Выборный.

Он подчеркнул, что для участников контртеррористических операций это означает ускорение выплат, защиту прав и снижение бюрократических барьеров.

источник: «Парламентская газета»  

