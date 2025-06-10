Участникам СВО в Севастополе рассказали о вариантах трудоустройства

Кадровый центр «Работа России», совместно с фондом «Защитники Отечества» организовал выезд участников СВО в семейную столярную мастерскую Панковых. Это часть большой работы по социализации военнослужащих, которые возвращаются домой.

В этом деле не существует стандартных решений, поэтому ищем индивидуальный подход. Кто-то из бойцов пробует свои силы и участвует в нашей образовательной программе по подготовке управленческих кадров «Севастополь — город Героев», другие — изучают возможность открытия своего дела, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Один из вариантов трудоустройства — сфера сельского хозяйство. Для ветеранов проводят экскурсии на лучшие фермы и виноградники. Можно перенять опыт и стать успешным аграрием, работать на винодельне или развить свою ферму, получив грант «Агростартап» от Правительства Севастополя. Или можно получить 200 тыс. от кадрового центра «Работа России» на открытие собственного дела, или оформить соцконтракт по национальному проекту «Семья».

Например, возможностью соцконтракта уже воспользовался Илья Ульянов — он развивает рыбную ферму в Передовом.

Наша цель — не просто рассказать о мерах поддержки, а показать реальные примеры. Встреча — возможность вдохновиться и получить ответы на вопросы. Мы готовы сопровождать участников СВО от профориентации до запуска собственного бизнеса, — подчеркнула начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению Ирина Реклицкая.

Для того, чтобы узнать подробности о вариантах трудоустройства можно позвонить в контакт-центр: +7(8692)66-22-92 или прийти в кадровый центр «Работа России»: ул. Руднева, 40.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя