Участниками Фестиваля Дня молодёжи в Севастополе стали более 1200 человек

Севастополь в этом году впервые вошёл в перечень регионов, в которых прошли федеральные фестивали Дня молодёжи. Единой темой мероприятий стало объединение – не только молодёжи, но и всего общества. Программа прошла в городской «Точке кипения» по нескольким направлениям и собрала на площадке 1 270 участников.

В течение дня в разных аудиториях прошли блоки по федеральным темам, среди которых «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знанием» и другие. Параллельно любой желающий мог принести продукты, книги или другие вещи и положить их в Корзину добра, написать письмо поддержки участникам специальной военной операции и познакомиться с образовательной программой «Голос поколения».

В рамках трека «Вместе со знанием» севастопольцы встретились с лектором Российского общества «Знание» Алексеем Тихоновым и поговорили о культурном коде Севастополя, вместе с руководителем тренингового центра «СКИЛЛ» Юлией Цыганок погрузились в основы социального проектирования, а на примере руководителя проекта «Бизнес-полигон +» разобрали возможные ошибки и важные моменты в составлении заявки на грантовый конкурс.

Наш фестиваль сегодня стал точкой притяжения не только для молодёжи, но и для детей и взрослых – и каждый участник смог получить новые знания и компетенции, а также почувствовать себя частью большого сообщества, объединённого общими интересами. И самое главное, что в этом обществе все равны и одинаково важны, каждый может внести свой вклад и готов помочь другому, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

В первой половине дня участники, интересующиеся сферой медиа, смогли посетить Медиагостиную, спикерами которой выступили представители Центра управления регионом, СТВ и управления информационной политики Севастополя, узнать основы построения и продвижения личного бренда, работы в информационном пространстве. Также прошла встреча с руководителем пресс-службы арт-кластера «Таврида» Яной Коряевой, которая презентовала наиболее успешные кейсы медиапродвижения.

На треках «Вместе с Родиной» и «Вместе с добром» прошла лекция «Историческая реконструкция как способ борьбы с фальсификацией истории и практическая археология» от представителей общества сохранения исторической памяти «Гренадёр», встреча с руководителем Комитета семей воинов Отечества в Севастополе Викторией Тупчаненко и участником специальной военной операции Вадимом Максимовым в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», а также мастер-класс «Людям о дельфинах».

Я был на площадке «Вместе со знаниями». Наш директор Института развития города Алексей Тихонов мотивировал ребят – в основном, школьников – поступать в наш вуз, осваивать творческие профессии и созидать. Мы узнали про основные строящиеся кластеры нашего города: Новый Херсонес, центр «Корсунь» и, конечно, Театр оперы и балета, – отмечает активист Вадим Дягин.

Самые творческие смогли проявить свои способности и посмотреть, что умеют другие, на треке «Вместе с креативом», в рамках которого Творческий цех Севастопольского государственного университета провёл серию мастер-классов по аквагриму, плакатной живописи и росписи изделий. Также участники встретились с молодой исполнительницей Софией Ворониной и поговорили о том, как сделать региональную команду успешной и достичь высот на фестивале «Студвесна».

В течение дня участники могли посетить трек «Вместе с карьерой», организованный совместно со студенческими отрядами Севастополя, на котором могли пройти собеседование в компании из сферы гостеприимства и ИТ или научиться составлять резюме.

При поддержке «Движения Первых» Севастополя состоялся семейный трек, где родители вместе с детьми обсудили, как правильно распределять время и быть успешным в нескольких сферах жизни, а также познакомились с проектом «Битва дронов», который стал победителем грантового конкурса движения.

Также на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским морским аквариум-музеем открылась фотовыставка достижений молодёжи Севастополя, на которой представлены фото с основных мероприятий в сфере молодёжной политики – Всемирного фестиваля молодёжи 2024, Всероссийской акции «Вам, любимые», грантовых проектов. Выставка продлится до конца июля.

Напомним, с 2023 года по решению Президента Российской Федерации День молодёжи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня, что даёт возможность сделать тематические мероприятия наиболее яркими и масштабными. Федеральные фестивали в партнёрстве с Росмолодёжью проходят в 38 субъектах, участниками которых стали более 200 тысяч молодых россиян.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя