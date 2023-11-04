Участники Академии «Меганом» создадут внутреннее убранство для храма

С 8 ноября по 23 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдет образовательная программа по созданию внутреннего убранства храма-часовни. К участию в программе приглашаются художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты. Регистрация открыта до 7 ноября на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

В ходе образовательной программы участники проработают и начнут реализовывать проект внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого уже ведется в бухте Капсель в Крыму. Совместно с экспертами слушатели пройдут по ключевым этапам построения храма, а также выполнят следующие работы: создание росписей, написание икон для иконостаса, проработка декоративных элементов храмового убранства. Кроме того, в программе лекции об истории иконописи и православия в России состоятся встречи с видными представителями церковного монументального искусства, где они поделятся своим профессиональным опытом. Также участников ожидает путешествие по святым местам Крыма.

Образовательный процесс поделен на три модуля: 8–25 ноября; 27 ноября – 9 декабря; 11–23 декабря.

Регистрация на второй и третий модули открыта до 7 ноября на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

Куратор программы — Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель — это первый опыт арт-кластера «Таврида» по строительству культовых сооружений. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. Завершение первого этапа строительства запланировано на I квартал 2024 года. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»