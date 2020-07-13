Участники акции «ЭкоТропа Здоровья» собрали порядка 20 мешков мусора

Напомним, спортивно-экологическая акция «ЭкоТропа Здоровья» в Ялте состоялась 11 июля. Организатором мероприятия выступила местная администрация и участники социального проекта «Команда Звёздный Десант».

Мы надеемся этой акцией призвать жителей бережнее относиться к этому легендарному месту, которое сочетает необыкновенную красоту реликтового леса, берега моря и крымских гор. При этом стоит отметить, что сейчас здесь намного меньше мусора, что свидетельствует о росте самосознания людей, — отмечает заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец.

Перед началом мероприятия участники провели зарядку возле Ливадийского дворца, после чего прошли по Солнечной тропе, собрав более 20 мешков мусора. При этом другая команда активистов пошла по Царской тропе с противоположной стороны и провела уборку территории в районе санатория «Ай-Тодор». Весь собранный мусор был оперативно вывезен службами города.

В экологической акции по уборке Солнечной тропы приняли участие неравнодушные жители нашего города, которые хотят, чтобы Ялта всегда была чистой и ухоженной. Хочу отметить, что в современном мире существует большое количество глобальных проблем, приводящих к ухудшению окружающей среды. Однако многое зависит и от сознательности самих людей, которые зачастую не задумываются о последствиях и выбрасывают бытовой мусор, там, где им вздумается. Поэтому с раннего возраста мы должны приучать наших детей к бережному отношению к окружающей среде. Им предстоит еще жить в этом мире, и каким он будет во многом зависит от них самих, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города главу муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта