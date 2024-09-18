Участники форума «Истоки» — «Гармония» побывали на экскурсии в Херсонесе Таврическом

В Севастополе стартовал четвертый заезд форума «Истоки» – «Гармония», предназначенный для более 160 талантливых и креативных ребят из 47 регионов России. Место в их насыщенной программе заняло и посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический».

18 сентября артисты, медиаменеджеры, арт-активисты и студенты творческих направлений побывали на тематической экскурсии по древнему городу. Одна из участниц форума «Истоки», Валерия Жаркова, приехала в Херсонес Таврический из Вологды, преодолев более двух тысяч километров:

Это просто великолепное место! Очень здорово, что появилась возможность приехать в Херсонес. Я получила кучу эмоций, новых знаний, невероятные виды сопровождали меня на протяжении всего пути. Я и представить себе не могла, насколько здесь хорошо! – поделилась эмоциями от посещения Херсонеса Валерия Жаркова.

Во время прогулки по музею-заповеднику истоковцы осмотрели Античный театр, оборонительные сооружения, Монетный двор, Византийский дворик и другие известные достопримечательности. После этого гостей ждала интерактивная программа в шатре в Саду миниатюр, из которой они узнали о событиях 988 года – о крещении и венчании в Херсонесе великого князя Владимира.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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