Участники обороны Крыма могут получить статус ветерана

Ранее в России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот.

