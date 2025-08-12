Участники обороны Крыма могут получить статус ветерана

Правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых могут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ. В перечень включены территории, прилегающие к районам проведения специальной военной операции и подвергшиеся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. В него вошли 11 административно-территориальных образований.
В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик, – перечислили в пресс-службе.
Согласно новой редакции федерального закона «О ветеранах», военнослужащие, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область и вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий.
Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами в результате проведения спецоперации, смогут получить статус инвалида боевых действий.
Ранее в России разработали и запустили онлайн платформу, через которую можно мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот.
источник: РИА Новости Крым
