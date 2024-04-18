Участники проекта «Дорогами Освободителей» прошли по Симеизу и отправились в Севастополь

Колонна реконструкторов ПО «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по г. Ялта, в форме времён Великой Отечественной войны, повторяя путь воинов — освободителей Крыма в апреле 1944 года, торжественно вошла в Ялту 16 апреля. Реконструкторы приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и отправились к крайней точке маршрута – город-герой Севастополь.
17 апреля в Симеизе на базе тира АНО ПО «Ялтинская АШ КРОО ДОСААФ» состоялась встреча воспитанников военно-патриотических клубов с участниками проекта «Дорогами Освободителей», в которой приняли участие юные спортсмены Федерации практической стрельбы Республики Крым, курсанты ВПК «Гурда» АВПК ДОСААФ России, КВПК «Атаман» и клуб детского развития Симеизского поселкового клуба. Участники проекта «Дорогами Освободителей» рассказали ребятам об идеи и целях проекта, познакомили с историческими фактами освобождения Крыма и Большой Ялты, совместно прошли торжественным маршем по центральным улицам Симеиза и возложили цветы, — отмечают организаторы события.
Организаторы проекта — Региональное отделение ДОСААФ России в Республике Крым, при поддержке Совета министров Республики Крым.
Партнёры проекта: Ливадийский Дворец — Музей (п. Ливадия), Центр «Пространство» (п. Ливадия), Парк живой истории «Федюхины Высоты» (г. Севастополь), РОО «Севастопольский военно-исторический Клуб», Южныйзональный центр «Дома Молодежи», РОО «Бессмертный полк России» в Республике Крым.
По информации МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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