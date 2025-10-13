Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участники программы «Севастополь — город Героев» проходят стажировку в структурах местного Правительства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:05 13.10.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева в рамках образовательной программы «Севастополь — город Героев» участники и ветераны СВО проходят стажировку в структурах Правительства Севастополя.

Так, к работе в управлении спорта подключился Егор Табаков — участник специальной военной операции. Он с подросткового возраста активно занимается спортом, специализируется в плавании и успешно представляет Севастополь на соревнованиях. Среди достижений — бронзовая медаль на турнире «Кубок СВОих» и первое место на «Кубке Защитников Отечества». В настоящее время Егор является действующим спортсменом регионального центра «Инваспорт».

В ходе стажировки участник СВО принимает участие в рабочих совещаниях и заседаниях комиссий, изучает нормативно-правовую базу, знакомится с деятельностью структурных подразделений. Так, накануне он принял участие в совещании, посвященном вопросам развития настольного тенниса в городе.

Егор Табаков планирует связать дальнейшую профессиональную деятельность со спортивной сферой, в том числе помогая участникам СВО восстанавливаться через занятия физической культурой и спортом. В рамках стажировки он разрабатывает собственный проект, который будет представлен на защите по итогам программы.

Напомним, цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 3

