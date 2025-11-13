Участники программы «Севастополь – город Героев» стажируются в структурах Правительства Севастополя

По поручению губернатора Михаила Развожаева в рамках образовательной программы «Севастополь — город Героев» участники и ветераны СВО проходят стажировку в структурах Правительства Севастополя.

Участник специальной военной операции Дмитрий Скрипаченко посетил департамент экономического развития, Центр «Мой бизнес» и управление туризма. В ходе визитов он ознакомился со структурой и основными направлениями деятельности этих ведомств.

Еще один участник СВО, Дамир Акманов, разработал проект, направленный на накопление научного потенциала и формирование кадрового резерва в области науки и IT. В департаменте цифрового развития ему рассказали о процессах цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, а также продемонстрировали работу АПК БГ и системы «Аргус».

Оба участника посетили технопарк «ИТ ПАРК РУС», где познакомились с принципами работы платформы, объединяющей стартапы, исследовательские институты и крупные компании для совместной разработки и внедрения технологий. Кроме того, они ознакомились с проектами стартап-студии, реализуемыми совместно с Севастопольским государственным университетом и группой компаний ITG.

Напомним, цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя