Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Участники программы «Севастополь – город Героев» стажируются в структурах Правительства Севастополя
Новости Республики
Участники программы «Севастополь – город Героев» стажируются в структурах Правительства Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участники программы «Севастополь – город Героев» стажируются в структурах Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 13.11.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева в рамках образовательной программы «Севастополь — город Героев» участники и ветераны СВО проходят стажировку в структурах Правительства Севастополя.

Участник специальной военной операции Дмитрий Скрипаченко посетил департамент экономического развития, Центр «Мой бизнес» и управление туризма. В ходе визитов он ознакомился со структурой и основными направлениями деятельности этих ведомств.

Еще один участник СВО, Дамир Акманов, разработал проект, направленный на накопление научного потенциала и формирование кадрового резерва в области науки и IT. В департаменте цифрового развития ему рассказали о процессах цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, а также продемонстрировали работу АПК БГ и системы «Аргус».

Узнайте больше:  В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»

Оба участника посетили технопарк «ИТ ПАРК РУС», где познакомились с принципами работы платформы, объединяющей стартапы, исследовательские институты и крупные компании для совместной разработки и внедрения технологий. Кроме того, они ознакомились с проектами стартап-студии, реализуемыми совместно с Севастопольским государственным университетом и группой компаний ITG.

Напомним, цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Оцените материал

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.