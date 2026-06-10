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Участники программы «Севастополь — город героев» завершают обучение
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участники программы «Севастополь — город героев» завершают обучение

Опубликовал: news-parser в Севастополь 16:29 10.06.2026

Образовательная программа «Севастополь — город героев» выходит на финишную прямую. Участники сдают экзамены, а затем представят экспертной комиссии свои проекты. Накануне слушатели программы встретились с сенатором Российской Федерации Ларисой Мельник.

Встреча была посвящена вопросам становления гражданского общества, развитию общественных инициатив, общественной деятельности и роли лидеров общественного мнения в жизни Севастополя. Разговор прошел в формате открытого диалога, что позволило участникам задать интересующие вопросы и получить ответы.

Подобные встречи помогают слушателям лучше понимать механизмы принятия решений, а также получать экспертную оценку своих инициатив и проектов.

Быть командиром — это одно, а работать с людьми и их трудностями, особенно с учетом сегодняшнего времени, нужно очень чутко и аккуратно. Это целая наука, и ребятам предстоит ее постигать. Когда они наберут необходимый багаж знаний и смогут применить его на практике, они станут сформировавшимися лидерами государственных программ, на что я очень надеюсь, или лидерами общественного мнения, что также крайне важно. И мы все для этого делаем. Очень здорово, что такие программы существуют. Они действительно полезны, — подчеркнула сенатор Российской Федерации Лариса Мельник.

Образовательная программа завершится 12 июня, в День России.

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источник: Правительство Севастополя

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