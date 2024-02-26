Участники программы «Зеленый квадрат» Академии «Меганом» создали арт-объекты для ВФМ

На образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом» подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат». Лучшие работы будут представлены на Всемирном фестивале молодежи в Сочи с 1–7 марта 2024 года.

22 февраля в Крыму на базе Академии творческих индустрий «Меганом» завершилась образовательная программа «Зеленый Квадрат». Эта программа стала логическим продолжением конкурса от Российского экологического оператора и арт-кластера «Таврида», созданного с целью напомнить о проблемах окружающей среды. Авторы лучших проектов со всей России под наставничеством ведущих экспертов создавали арт-объекты из вторсырья для будущей экспозиции ВФМ.

Важным аспектом проведенной программы является не только то, что участники смогли превратить отходы в арт-объекты, но и то, что зрители смогли взглянуть на проблемы экологии с эстетической точки зрения и задуматься о возможных их решениях, — рассказала Мария-Николь Селиванова, куратор программы, руководитель арт-парка «Таврида».

В течение двух недель авторы реализовывали свои проекты в мастерских Академии «Меганом». В работах было использовано не только вторсырье, предоставленное экоцентром «Сборка», но и твердые бытовые отходы, найденные участниками за территорией Академии. Целью каждого художника стало и воплощение идеи в жизнь, и максимально ясное выражение проблемы окружающей среды, с которой столкнулось человечество. Все проекты были выполнены из вторсырья, различных отходов, включающих разбитую посуду, старую электронику, тетрапак, ткани, пластик и природные материалы. В основе концепции — объекты, отражающие актуальные экологические проблемы. В творческом процессе в итоге было использовано 15 кубических метров отходов.

В финале образовательной программы «Зеленый квадрат» в Академии творческих индустрий «Меганом» были отобраны 16 арт-объектов, которые сразу же отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Среди них: анаморфная инсталляция-иллюзия «Амурский тигр», пластиковая инсталляция «Год дракона», деревянный «Карп», инсталляции из случайно разбитой посуды «Связанные одной целью» и «Матушка-природа», арт-объект из полутора тысяч крышек от пластиковых бутылок «Рукотворное чудо света» и другие. Помимо экспозиции на ВФМ, арт-объекты будут представлены на IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства, а также на крупных российских и зарубежных форумах и площадках.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»