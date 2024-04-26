Участники севастопольских студенческих отрядов проходят бесплатное обучение

В Севастопольском государственном университете стартовало профессиональное обучение членов студенческих педагогических и строительных отрядов по направлениям «вожатый» и «маляр». Дополнительное образование перед выездом на летний трудовой семестр получат 90 студотрядовцев, которые будут трудиться на всероссийских и региональных объектах.

В этом году в рамках дополнительного профессионального образования мы обучим 90 представителей молодёжи Севастополя, которые потом смогут работать в составе студенческих отрядов на региональных объектах: в детских лагерях и на стройках. Кстати, в этом году мы впервые в рамках субсидии обучаем ребят из строительного направления, они будут работать малярами. Обучение дарит возможность для студента освоить дополнительную специальность, закрыть летнюю практику и провести яркую студенческую жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Обучение продлится два месяца: уже в июне, после сдачи квалификационного экзамена, студенты получат свидетельство о профессии рабочего государственного образца.