Участники студотрядов Крыма приступили к обучению официантов

Российские студенческие отряды (РСО) на основании Постановления Правительства РФ являются оператором по финансовому обеспечению реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе отрядов.

Программа профессионального обучения студенческих отрядов позволяет студентам получить профессию и летом применить полученные знания на практике. Для того, чтобы получить право обучать студентов, организации участвуют в конкурсном отборе.

На базе Романовского колледжа 30 студентов приступили к обучению официантскому искусству, и это обучение предоставляется бесплатно. Эти молодые люди будут обучены навыкам официантов и в будущем смогут предоставлять высококачественное обслуживание в лучших отелях Крыма.

Я очень благодарен студенческим отрядам и Российскому правительству за предоставленную нам уникальную возможность. Обучение официантов — это шанс получить профессию и применить знания в будущем. Мы гордимся, что можем предоставлять качественное обслуживание в отелях Крыма и способствовать развитию туристической индустрии региона, — отмечает кандидат в бойцы студенческого сервисного отряда «Ориона» Валерия Бабич.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»