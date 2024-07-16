Участники СВО и члены их семей могут поступить в колледжи и техникумы Севастополя на бюджет

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопрос о ходе приёмной кампании в профессиональные образовательные учреждения города. В частности, говорили о поступлении в учреждения СПО участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников СВО.

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопрос о ходе приёмной кампании в профессиональные образовательные учреждения города. В частности, говорили о поступлении в учреждения СПО участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников СВО.

В 2024/2025 учебном году общий объём контрольных цифр приёма составляет 1 978 мест, в том числе за департаментом образования и науки Севастополя – 1 730 мест, за департаментом здравоохранения – 248 мест. Уже сейчас подано 3 943 заявления на зачисление, из них 108 по квоте.

Приёмная кампания началась 20 июня и продлится до 15 августа. Если после окончания приёмной кампании льготные места останутся, то свободные места будут перераспределены между другими учащимися. В прошлом году для участников СВО и их детей была установлена квота приёма в региональные колледжи и техникумы. В 2024 году всего запланировано 196 квотированных бюджетных мест, из них 26 заочной формы обучения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

В этом году квота сохранится для следующих категорий граждан:

граждане, проходящие (проходившие) службу в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, спасательных воинских формированиях или аварийно-спасательных службах и формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

члены семей участников специальной военной операции (жёны, дети, родители, усыновлённые, падчерицы и пасынки);

члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции;

лица, входящие в состав экипажа спасательного буксирного судна «СБ-739 Спасатель Василий Бех», и прикомандированный к указанному экипажу личный состав, выполнявшие 16 июня 2022 года специальные задачи в ходе специальной военной операции;

заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации.

Напомним, заявление можно подать через портал «Госуслуги», лично при посещении учебного заведения или по почте заказным письмом с уведомлением.

Перечень документов, необходимых для поступления:

паспорт – оригинал и две ксерокопии;

документ об образовании – оригинал и две ксерокопии;

цветные фотографии 3х4 см – четыре штуки;

документы, подтверждающие льготу или квоту.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

