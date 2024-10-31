Участники СВО и их семьи могут получить соцуслуги в севастопольском Центре помощи семье и детям

Участники спецоперации, а также члены их семей могут получить социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно: социальное сопровождение, психологическая помощь, социально-психологическое консультирование, помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, социально правовые услуги.
Для получения услуг в полустационарной форме понадобятся:
- заявление;
- копии паспортов участника СВО или членов его семьи;
- документ, подтверждающий проживание в Севастополе;
- документ, подтверждающий участие в СВО;
- сведения об инвалидности (для заявителей, являющихся инвалидами);
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии);
- СНИЛС;
- справка медицинской организации о состоянии здоровья.
Для получения срочных услуг:
- документ удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий проживание в Центре помощи семье и детям.
Для предоставления социальных и получения срочных услуг необходимо обращаться в Центр социальной помощи семье и детям:
· Отделение срочного приема граждан и социально-правовой помощи: ул. Пушкина, 18, тел. +7 (8692) 54-21-99.
· Отделение социально-психологической помощи: ул. Н. Музыки, 30, тел. +7 (8692) 48-09-10, +7 978-201-89-79.
· Отделение помощи замещающим семья: ул. Н. Музыки, 30, тел. +7 (8692) 48-09-10, +7 978-005-26-37.
· Отделение социальной помощи семье и детям:
- №1: пр. Победы, 72, тел. +7 (8692) 48-40-40;
- № 2: г. Инкерман, ул. Умрихина, 3, тел. +7 (8692) 72-64-71;
- № 3: ул. Льва Толстого, 32, тел. +7 978-920-11-71.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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