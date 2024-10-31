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Участники СВО и их семьи могут получить соцуслуги в севастопольском Центре помощи семье и детям
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участники СВО и их семьи могут получить соцуслуги в севастопольском Центре помощи семье и детям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:32 31.10.2024

Участники спецоперации, а также члены их семей могут получить социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно: социальное сопровождение, психологическая помощь, социально-психологическое консультирование, помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, социально правовые услуги.

Для получения услуг в полустационарной форме понадобятся:

  • заявление;
  • копии паспортов участника СВО или членов его семьи;
  • документ, подтверждающий проживание в Севастополе;
  • документ, подтверждающий участие в СВО;
  • сведения об инвалидности (для заявителей, являющихся инвалидами);
  • индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии);
  • СНИЛС;
  • справка медицинской организации о состоянии здоровья.

Для получения срочных услуг:

  • документ удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий проживание в Центре помощи семье и детям.
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Для предоставления социальных и получения срочных услуг необходимо обращаться в Центр социальной помощи семье и детям:

· Отделение срочного приема граждан и социально-правовой помощи: ул. Пушкина, 18, тел. +7 (8692) 54-21-99.

· Отделение социально-психологической помощи: ул. Н. Музыки, 30, тел. +7 (8692) 48-09-10, +7 978-201-89-79.

· Отделение помощи замещающим семья: ул. Н. Музыки, 30, тел. +7 (8692) 48-09-10, +7 978-005-26-37.

· Отделение социальной помощи семье и детям:

  • №1: пр. Победы, 72, тел. +7 (8692) 48-40-40;
  • № 2: г. Инкерман, ул. Умрихина, 3, тел. +7 (8692) 72-64-71;
  • № 3: ул. Льва Толстого, 32, тел. +7 978-920-11-71.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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