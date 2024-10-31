Участники СВО и их семьи могут получить соцуслуги в севастопольском Центре помощи семье и детям

Участники спецоперации, а также члены их семей могут получить социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно: социальное сопровождение, психологическая помощь, социально-психологическое консультирование, помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, социально правовые услуги.