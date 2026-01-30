Участники СВО и их семьи могут воспользоваться новым сервисом в крымских учреждениях культуры

Прямо сейчас:
30.01.2026

Участники специальной военной операции и члены их семей могут льготно посещать музеи, театры и концертные организации по упрощенной системе — с помощью QR-кода цифрового ID. В Крыму к проекту уже присоединились республиканские учреждения сферы культуры и искусств, предоставляющие право льготного либо бесплатного приобретения билета в кассах учреждений. По словам министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной, благодаря цифровым технологиям доступ к культурным мероприятиям для наших героев и их родных становится еще более быстрым и комфортным.

Механизм стал максимально простым и современным. Чтобы приобщиться к культуре и искусству, защитникам Отечества достаточно иметь под рукой смартфон с выходом в Интернет, установить приложение «Госуслуги» и мессенджер «МАХ», создать цифровой ID и предъявлять QR-код в учреждениях культуры. Процесс проверки в учреждениях культуры организован так: сотрудник сканирует код с экрана мобильного устройства посетителя через приложение «Госкан» и получает подтверждение статуса, — рассказала министр.

При этом цифровой сервис дополняет, а не заменяет привычные способы получения льгот. Если данные в системе еще не обновились, участник СВО и члены его семьи всегда могут воспользоваться традиционными документами, в том числе бумажной справкой или удостоверением.

Кроме того, приобрести льготные билеты в кассе для посещения учреждений культуры с помощью QR-кода цифрового ID могут и многодетные семьи.

Положения о льготном и бесплатном посещении, в том числе с учетом квот, опубликованы на сайтах крымских учреждений культуры региона.

