Участники СВО могут воспользоваться новым сервисом в крымских учреждениях культуры

В Крыму к проекту присоединились республиканские учреждения сферы культуры и искусств, предоставляющие право льготного либо бесплатного приобретения билета в кассах учреждений.

Благодаря цифровым технологиям доступ к культурным мероприятиям для участников СВО становится еще более быстрым и комфортным. Чтобы приобщиться к культуре и искусству защитникам Отечества достаточно иметь под рукой смартфон с выходом в Интернет, установить приложение «Госуслуги» и мессенджер «МАХ», создать цифровой ID и предъявлять QR-код в учреждениях культуры.

При этом цифровой сервис дополняет, а не заменяет привычные способы получения льгот. Если данные в системе еще не обновились, участник СВО и члены его семьи всегда могут воспользоваться традиционными документами, в том числе бумажной справкой или удостоверением.

Кроме того, приобрести льготные билеты в кассе для посещения учреждений культуры с помощью QR-кода цифрового ID могут и многодетные семьи.

Положения о льготном и бесплатном посещении, в том числе с учетом квот, опубликованы на сайтах крымских учреждений культуры региона.

источник: по информации пресс-службы Министерства культуры Республики Крым