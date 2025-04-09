Участники СВО в Крыму могут получить гранты на ведение сельского хозяйства

Участники спецоперации из Республики Крым смогут получить в регионе грант для открытия сельскохозяйственных ферм в регионе, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

На данный момент мы планируем сумму не менее 25 млн рублей. Мы видим такой формат: минимальная сумма гранта 3 млн, средняя сумма — 5 млн. То есть если в 2025 году мы увидим пять-семь человек, ребят, которые вернулись и увидели себя в сельском хозяйстве, поддержка будет оказана. Это пробный шаг, — цитирует ТАСС Дениса Кратюка.

Кратюк отметил, что сейчас есть порядка 12 претендентов, с каждым из которых проводятся консультации. Министр отметил, что людям, которые никогда не были связаны с сельским хозяйством, лучше начинать с растениеводства, чем с более сложного и затратного животноводства.

Стоит однозначно себя попробовать в закрытом грунте, это может быть теплица, овощные культуры, сад. И однозначно это может быть зерновой участок, если участок от 100 га, — пояснил он.

Средства предполагали траты на большой спектр расходов: от покупки техники и оборудования до закупки семян и удобрений.

источник: ТАСС