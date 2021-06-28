Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию творческих компетенций

crimeapress_news



реклама в крыму
Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию

Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию творческих компетенций

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 28.06.2021

Творцы третьего образовательного заезда «Новые Русские сезоны» арт-кластера «Таврида» приняли участие в открытом сборе инициатив, направленных на поддержку молодежи, для включения в Национальные проекты России. Организаторами сбора стали Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты». 27 июня в рамках онлайн-марафона «ЯМолодость», посвященного Дню молодежи, амбассадоры «Тавриды» Никита Климачев и Екатерина Манько презентовали предложения, разработанные на дизайн-сессии, в которой приняла участие инициативная группа участников арт-кластера. Команда «Тавриды» выступила с инициативой создания кросс-платформы креативной экономики, которая поможет на практике объединить сообщества творцов, управленцев, представителей науки, бизнеса и других направлений для создания передовых решений и продуктов. Идею отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева:

Это очень хорошее предложение, потому что ключевой инструмент для развития креативных индустрий в нашей стране – это креативное образование. Мы со своей стороны обязательно поддержим этот проект.

Еще одно предложение – это создание образовательной программы по развитию творческих компетенций, которая будет доступна на портале «Госуслуги». Это единый бесплатный информационный ресурс, где будут отобраны обучающие программы по творческим направлениям. Команда арт-кластера предложила в качестве пилотного проекта запустить на ресурсе собственную разработку – «Таврида. Образование». Инициативу положительно оценила и Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты»:

Создание единой «точки входа», где были бы собраны все важные креативные компетенции для молодых и не только молодых людей, на мой взгляд, очень правильная и «человечная» идея.

Резидент «Тавриды» Екатерина Манько поделилась своими впечатлениями от участия в онлайн-марафоне:

Для меня было огромной честью представить молодежные проекты от имени всего арт-кластера «Таврида». На творческой дизайн-сессии мы обсуждали много ярких креативных идей, мы смогли максимально эффективно «поштурмить» и выбрать для презентации самые классные проекты. А художники-скрайберы отрисовали отличную инфографику наших идей. Словом, мы очень хотим, чтобы культура стала модной.

Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию

Напомним, что онлайн-марафон «ЯМолодость» проходил 26–27 июня. К трансляции из центральной студии в Москве подключались представители из разных регионов России. В эфире приняли участие и резиденты «Тавриды»: в столичной студии TIGRANI, Anzhelika Rise, Asya Zykova и SayTanya исполнили собственные композиции. Также команда арт-кластера вышла в эфир со своей площадки в Крыму и пригласила всех принять участие в фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет в бухте Капсель с 8 по 12 сентября.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Участники «Тавриды» предлагают создать образовательную программу по развитию творческих компетенций

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.