Участников форума «Таврида» отметили медалями за волонтёрство в акции «Мы вместе»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу вручил медали участникам молодежного форума «Таврида» за активную работу в рамках акции помощи в условиях распространения нового коронавируса «Мы вместе».

Мы на старте договорились, что первым (среди летних молодежных форумов — прим. ТАСС) откроется «Таврида». Это правильно, потому что в этом особая роль и ответственность деятелей культуры и искусства. То, что участниками первой смены стали активисты проекта «Мы вместе» — это выражение признательности по отношению к вам. Хочу сказать вам спасибо, — цитирует ТАСС Сергея Кириенко.

Как уточнили в пресс-службе организаторов «Тавриды», награды получили более 20 человек, представляющие более 10 регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин в июне учредил памятную медаль для участников акции «Мы вместе». Первые награждения были приурочены ко Дню России.