Участников губернаторских школьных трудовых отрядов знакомят с учреждениями Севастополя

Перед запуском третьего трудового семестра губернаторских школьных отрядов глава города Михаил Развожаев поручил организовать для детей выезды на предприятия и познакомить их с рабочими специальностями. Департаментом городского хозяйства организованы экскурсии в «Севтеплоэнерго» и «Водоканал».

Поручил коллегам поработать с работодателями, чтобы дети посмотрели, как работают предприятия. В этом и выражается профориентация: чем раньше школьники увидят, какими интересными могут быть рабочие специальности, тем раньше они смогут сделать выбор в пользу будущей профессии, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Экскурсия началась с котельной Севтеплоэнерго, где ребята смогли увидеть её устройство изнутри. Здесь им показывали пульт управления – сердце котельной, рассказывали, откуда берётся тепло и как оно поступает в жилые дома. Кроме того, ребята из губернаторских школьных трудовых отрядов посетили современный объект «Водоканала», который занимает одно из ключевых мест в системе водоснабжения. Школьникам показывали путь воды из водного объекта к потребителю: процесс её подъёма, очистки и транспортировки.

Ребята непосредственно на предприятии познакомились с рядом профессий, посмотрели, как осуществляется поставка ресурса потребителям. И я уверен, некоторые из них обязательно вернутся в «Водоканал», но уже не на экскурсию, а в качестве молодых специалистов, — прокомментировал начальник службы водоснабжения «Водоканала» Владислав Покровский.

Напомним, губернаторские школьные трудовые отряды — это объединения севастопольских подростков, выполняющих работы по различным направлениям экономики в летний период времени, из числа несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя