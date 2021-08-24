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Участников «Полян протеста» в Крыму информируют о бесплатном предоставлении земельных участков  
Скриншот: Вести

Участников «Полян протеста» в Крыму информируют о бесплатном предоставлении земельных участков  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 24.08.2021

Министерство имущественных и земельных отношений РК информирует граждан-участников «Полян протеста» о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности в Крыму бесплатно под индивидуальное жилое строительство. Соответствующие решения республиканского минимущества уже приняты в отношении 203 заявителей.

Речь идет о выдаче выписок из соответствующего приказа гражданам, ранее подавшим заявления с приложением необходимого перечня документов, и в отношении которых Советом министров Республики Крым принято решение об определении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым для предоставления гражданам бесплатно в собственность под индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки расположены на территории села Камышинка Чистенского сельского поселения Симферопольского района, — рассказала министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Документы выдаются по адресу: Симферополь, ул. Севастопольская, 17 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Узнать о готовности своих документов можно по телефону: +7 978 913 93 80 или 8 (3652) 550-724.

По информации пресс-службы министерства имущества и земельных отношений РК.

Участников «Полян протеста» в Крыму информируют о бесплатном предоставлении земельных участков  

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