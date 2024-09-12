Участницы «ПроеКТОриИ» из Крыма разработали проекты для приоритетных направлений развития России

На «ПроеКТОриИ» школьники вместе с педагогами знакомятся с актуальными программами профориентации, проходят обучение навыкам проектной работы, планируют и защищают проекты по тематическим направлениям в русле национальных целей России.

Тема работы Екатерины Баскаковой и Ольги Суханек из Республики Крым – финансовая грамотность. Проект называется «грАмота», школьницы разрабатывают сайт и тематическое онлайн-приложение. Сейчас «грАмота» находится на стадии доработки, а от участия в форуме школьницы ждут новых знаний, которые помогут полностью завершить проект.

Сегодня со школьной скамьи для ребят открывается возможность познакомиться с разными профессиями и начать своё развитие в них. В учебных заведениях – от школ до вузов – проводятся профориентационные мероприятия, в колледжах и университетах программы обучения становятся более практико-ориентированными, что даёт выпускникам возможность быстро найти работу. Такие форумы профессиональной ориентации, как «ПроеКТОриЯ», помогают ребятам найти себя. Молодые люди смогут «примерить» профессию, узнать о разных призваниях и определить наиболее подходящую для себя интересную работу: востребованную, нужную стране и людям.

Победители конкурса проектов, представившие и защитившие свои работы на «ПроеКТОриИ» перед партнёрами, смогут получить эксклюзивные стажировки, развивающие проекты, и возможность интеграции их решений в операционную работу компаний. А также команды, защитившие грантовые проекты, могут претендовать на грантовую поддержку от Росмолодёжь.Гранты.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Мероприятие проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, институтов развития, ведущих отечественных вузов и талантливых школьников.

Организаторы форума: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Ярославской области, Министерство образования Ярославской области, АНО «Большая Перемена».

Соорганизатор: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи Движение Первых.

Партнёры форума: Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО «Национальные приоритеты».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи Движение Первых – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Ключевые проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Пилоты будущего», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», образовательно-туристская программа «Университетские смены», Всероссийский проект «Благо твори», продюсерский центр «Звучи», Всероссийский проект «Наука Первых», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

Дата и место проведения: 10-11 сентября, КЗЦ «Миллениум», г. Ярославль.

источник: пресс-центр Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»