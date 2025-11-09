Участок трассы из Крыма в Херсонскую область ввели в эксплуатацию после ремонта

Два других участка, суммарной длиной около 11,5 км, полностью готовы, и в настоящее время ведется подготовка документов для подписания акта ввода объектов в эксплуатацию, — говорится в информации на официальном сайте министерства.

Ремонт трассы, граничащий с Херсонской областью, был выполнен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По этому же проекту завершился ремонт пяти участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, общая протяженность которых составила около 30 километров.

Процесс ремонта дороги был комплексным и проводился в несколько обязательных технологических этапов. Сначала с помощью тяжелой техники, такой как фрезы и экскаваторы, было полностью демонтировано старое, изношенное дорожное покрытие. Основание было тщательно уплотнено с помощью вибрационных катков. Следующей ключевой стадией стала укладка нового асфальтобетонного покрытия», — сообщили в профильном министерстве.

Финальные работы были направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

