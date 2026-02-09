Участок земли за 1 рубль — инициатива Госдумы. Может ли она работать в Крыму

Механизм, кажущийся сложным, на самом деле очень простой. Все эти земли должны быть обследованы и осмотрены муниципалитетом, после этого пишется предписание. На реакцию человеку дается месяц. Если он не принимает никаких действий, материалы передаются в Россельхознадзор. Тот выходит с требованием и проводит экспертизу, которая доказывает, что не проводилась обработка участка. После этого участок в судебном порядке у человека изымается, и отдается муниципалитету для сдачи в аренду, — рассказал он.

По информации спикера, в прошлом году Россельхознадзором и муниципалитетами в Крыму таким образом было обработано более 500 участков.

Часть участков уже изъята. Первым у нас стал Белогорский район, когда были изъяты участки, и действительно отданы другому арендатору, — уточнил Кратюк.

Спикер отметил, что после изъятия участок попадает в хорошие руки, в него начинают вкладываться государственные, субсидиарные деньги.

Во-вторых, мы получаем участок без карантинных растений. Ведь бывает, когда у нас в середине поля есть два или три участка, на которых растут все сорные растения, соответственно, они создают серьезный карантинный фон, — добавил он.

Денис Кратюк считает, что эта проблема очень серьезна для Крыма.

Особенно из-за отсутствия орошения из Северо-Крымского канала, когда на севере Крыма большинство площадей действительно по ряду причин перестало активно использоваться. Ушла вода… Все-таки в Крыму эту специфику, эту норму стоит немножко подкорректировать исключительно для региональных каких-то изменений. Инициатива очень правильная. Единственное, как ее реализовать на практике в Республике Крым, — заключил он.

