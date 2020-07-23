Участок железной дороги от Джанкоя до Феодосии станет скоростным

После его ремонта скорость движения поездов вырастет до 120 км/ч.

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на определение стоимости капремонта железнодорожных путей в Джанкойском районе, благодаря чему скорость движения поездов будет увеличена с 80 до 120 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта железнодорожных путей в Джанкойском районе Крыма. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, — говорится в сообщении. — Скорость движения на отремонтированных участках составит до 80 км/ч для грузовых и до 120 км/ч для пассажирских поездов.

Отмечается, что работы пройдут в пределах перегона «Разъезд — станция Азовская» на участках общей протяженностью 15,1 км на железнодорожной линии, связывающей Джанкой и Феодосию. Будут заменены элементы верхнего строения пути, уложат плети бесстыкового пути, усилят земельное полотно и выполнят иные необходимые работы.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик — «Крымская железная дорога», генеральный проектировщик — «Уральский государственный университет путей сообщения».