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Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию могут все жители Севастополя, вне зависимости от регистрации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию могут все жители Севастополя, вне зависимости от регистрации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 08.06.2020

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию иногородним необходимо подать заявку в МФЦ. Процедура, говорят специалисты, занимает максимум 10 минут.

С 5 июня мы начали принимать заявления у граждан, которые прописаны в других регионах, но в данный момент находятся в Севастополе, для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Оформить заявление можно в любом МФЦ города. Процедура эта очень простая. Необходим только паспорт гражданина РФ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в Севастополе» Марину Гаращук.

Речь идет о гражданах, которые работают в городе или приехали в Севастополь в гости к родственникам.

По словам директора ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в Севастополе», оформить заявку для участия в голосовании по месту пребывания можно без талонов в порядке живой очереди.

Если гражданин вынужден находиться дома, к нему могут приехать специалисты МФЦ. Для этого ему нужно обратиться на «горячую линию» Избиркома или МФЦ. Мы поможем ему сделать волеизъявление, — отмечает Марина Гаращук.

  • Телефон «горячей линии» МФЦ (8692) 41-71-00
  • Телефон «горячей линии» Севастопольской городской избирательной комиссии (8692) 54-57-11

Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию могут все жители Севастополя, вне зависимости от регистрации

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