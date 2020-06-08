Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию могут все жители Севастополя, вне зависимости от регистрации

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию иногородним необходимо подать заявку в МФЦ. Процедура, говорят специалисты, занимает максимум 10 минут.

С 5 июня мы начали принимать заявления у граждан, которые прописаны в других регионах, но в данный момент находятся в Севастополе, для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Оформить заявление можно в любом МФЦ города. Процедура эта очень простая. Необходим только паспорт гражданина РФ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в Севастополе» Марину Гаращук.

Речь идет о гражданах, которые работают в городе или приехали в Севастополь в гости к родственникам.

По словам директора ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в Севастополе», оформить заявку для участия в голосовании по месту пребывания можно без талонов в порядке живой очереди.

Если гражданин вынужден находиться дома, к нему могут приехать специалисты МФЦ. Для этого ему нужно обратиться на «горячую линию» Избиркома или МФЦ. Мы поможем ему сделать волеизъявление, — отмечает Марина Гаращук.

Телефон «горячей линии» МФЦ (8692) 41-71-00

Телефон «горячей линии» Севастопольской городской избирательной комиссии (8692) 54-57-11