Студенты Крыма в 5 раз отправились помогать в Курск
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 15.09.2025

Ребята из Крыма отправились в 13 гуманитарную миссию на помощь бойцам и жителям исторических и приграничных регионов с Молодёжкой Народного фронта.

Для большинства студентов это уже 2 или 3 поездка помощи, у рекордсмена — 4 всего за год. Среди участников — студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, колледжа общественного питания и торговли и просто неравнодушным молодые люди.

Это моя 3 гуманитарная миссия и очень хочется поскорее вернуться и помогать. Знаем, что люди на нас расчитывают и что помощь по-прежнему очень нужна, — рассказал участник Молодёжки НФ в Крыму, студент КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Карпов.

Ребята делятся, курчане от всей души и со слезами на глазах благодарили крымскую молодёжь за поддержку в сложное время, их там ждут, потому готовы ехать ещё и ещё. Среди основной помощи: наши студенты разбирают завалы после прилётов ВСУ по мирным домам и соцобъектам, помогают  в госпиталях и ПВР, сортируют и передают гуманитарную помощь.

Узнайте больше:  Студотряды Крыма - в тройке лучших на Всероссийском трудовом проекте в Ялте

По возвращению все ребята вместе с Народным фронтом передают опыт студентам крымских ВУЗов и помогать нашим крымским героям!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 13

