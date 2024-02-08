Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в Крыму

Участники специальной военной операции из Южной Осетии по возвращении домой пройдут реабилитацию в санаториях Крыма. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения и социального развития закавказской республики Томас Джигкаев.

Ранее делегация Южной Осетии во главе с вице-премьером — министром финансов республики Дзамболатом Тадтаевым посетила Крым, где приняла участие в первом заседании совместной рабочей группы по реализации двусторонних соглашений. Стороны наметили 33 совместных мероприятия по разным направлениям, осуществление которых планируется в ближайшее время.

Во время недавнего визита в Крым удалось договориться с представителями министерства здравоохранения полуострова о возможностях прохождения реабилитации бойцов из Южной Осетии, участвующих в специальной военной операции, в санаториях и реабилитационных центрах Республики Крым. Принципиальное согласие от наших коллег мы получили. Более того, было предложено на первом этапе отправить туда около десяти человек, — сказал Джигкаев, уточнив, что у Южной Осетии с Крымом много точек соприкосновения, ожидается большая совместная работа.

Министр подчеркнул, что для участников боевых действий реабилитация очень важна.

Это вопрос их дальнейшая жизни. Ведь, как правило, эти люди — одни из лучших представителей нации, с высокой гражданской ответственностью, многие из которых находятся в зоне боевых действий длительное время. По возвращении домой им необходимо будет оказать соответствую помощь. Война безусловно скажется на их физическом и психологическом здоровье, и если их правильно не реабилитировать, не использовать опытошибок, которые были допущены после первой чеченской войны, Афганистана, то мы можем потерять лучшую часть нации, — считает Джигкаев.

Собеседник агентства отметил, что переговоры, о предоставлении югоосетинским гражданам возможности прохождения реабилитации в соответствующих медицинских центрах ведутся и с представителями других регионов Российской Федерации.