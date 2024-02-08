Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в Крыму
актуально в республике
Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в у
Скриншот: ВК

Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:43 08.02.2024

Участники специальной военной операции из Южной Осетии по возвращении домой пройдут реабилитацию в санаториях Крыма. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения и социального развития закавказской республики Томас Джигкаев.

Ранее делегация Южной Осетии во главе с вице-премьером — министром финансов республики Дзамболатом Тадтаевым посетила Крым, где приняла участие в первом заседании совместной рабочей группы по реализации двусторонних соглашений. Стороны наметили 33 совместных мероприятия по разным направлениям, осуществление которых планируется в ближайшее время.

Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в Крыму

Во время недавнего визита в Крым удалось договориться с представителями министерства здравоохранения полуострова о возможностях прохождения реабилитации бойцов из Южной Осетии, участвующих в специальной военной операции, в санаториях и реабилитационных центрах Республики Крым. Принципиальное согласие от наших коллег мы получили. Более того, было предложено на первом этапе отправить туда около десяти человек, — сказал Джигкаев, уточнив, что у Южной Осетии с Крымом много точек соприкосновения, ожидается большая совместная работа.

Министр подчеркнул, что для участников боевых действий реабилитация очень важна.

Это вопрос их дальнейшая жизни. Ведь, как правило, эти люди — одни из лучших представителей нации, с высокой гражданской ответственностью, многие из которых находятся в зоне боевых действий длительное время. По возвращении домой им необходимо будет оказать соответствую помощь. Война безусловно скажется на их физическом и психологическом здоровье, и если их правильно не реабилитировать, не использовать опытошибок, которые были допущены после первой чеченской войны, Афганистана, то мы можем потерять лучшую часть нации, — считает Джигкаев.

Собеседник агентства отметил, что переговоры, о предоставлении югоосетинским гражданам возможности прохождения реабилитации в соответствующих медицинских центрах ведутся и с представителями других регионов Российской Федерации.

Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии пройдут реабилитацию в Крыму

На фото — делегация Южной Осетии в Ялте

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.