Учебные задачи учений в Симферополе выполнены в полном объеме - Сергей Аксёнов
Учебные задачи учений в Симферополе выполнены в полном объеме — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:43 14.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», которые состоялись в городе Симферополе.  В мероприятиях также приняли участие подразделения Министерства обороны Российской Федерации, силовых структур и правоохранительных органов.

Как отметил Сергей Аксёнов, все учебные задачи выполнены в полном объеме.

В Симферополе завершены учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, силовых и правоохранительных структур. Цель учений достигнута. Задачи выполнены в полном объеме, в Крыму готовы к любому развитию ситуации. Благодарю бойцов «Барс-Крым», всех участников за эффективно выполненную работу. Отдельная благодарность – крымчанам за понимание и содействие в проведении досмотровых мероприятий, – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Новости Крыма сегодня

