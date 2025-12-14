Учебные задачи учений в Симферополе выполнены в полном объеме — Сергей Аксёнов

Как отметил Сергей Аксёнов, все учебные задачи выполнены в полном объеме.
В Симферополе завершены учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, силовых и правоохранительных структур. Цель учений достигнута. Задачи выполнены в полном объеме, в Крыму готовы к любому развитию ситуации. Благодарю бойцов «Барс-Крым», всех участников за эффективно выполненную работу. Отдельная благодарность – крымчанам за понимание и содействие в проведении досмотровых мероприятий, – сказал Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
