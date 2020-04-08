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Учебный год для учащихся 1-8 классов завершится досрочно
Фото: ФБ

Учебный год для учащихся 1-8 классов завершится досрочно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 08.04.2020

Мучения с «дистанционным обучением» позади?

Министерство просвещения РФ разрешило досрочно завершить учебный год ученикам 1-8 классов. Об этом говорится в рекомендациях ведомства, направленных в регионы.

Министерство разрешило при необходимости перенести часть программ на следующий учебный год, — говорится в документе.

Отмечается, что завершение года возможно «по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ».

Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве.

Среди таких требований — деление классов на группы для уменьшения числа школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала.

В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.

В то же время Минпросвещения предписало очно провести ОГЭ для девятиклассников и качественно подготовить выпускников к ЕГЭ. Конкретные меры будут определяться властями регионов и согласовываться с правительством РФ. Ранее из-за пандемии коронавируса ЕГЭ и ОГЭ перенесли на 8 и 9 июня.

Учебный год для учащихся 1-8 классов завершится досрочно

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