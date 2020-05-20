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Учебный год в севастопольских школах завершён

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:00 20.05.2020

67 севастопольских школ выпустили 6519 выпускников 9 и 11 классов. В этом году традиционный праздник «Последнего звонка» образовательные учреждения города проводить не стали из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Последние месяцы учебный процесс был организован дистанционно с помощью технических средств и интернета.

Информация о возможном проведении выпускных вечеров будет размещена позже. Соответствующие пояснения Министерство просвещения РФ даст ориентировочно 25-26 мая. Напомним, что ранее было принято решение о переносе единого государственного экзамена для выпускников на середину лета. Соответственно приемная кампания в севастопольских вузах начнется ближе к осени, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Учебный год в севастопольских школах завершён

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