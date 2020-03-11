Учения МЧС в Севастополе: сотрудники ведомства ликвидировали последствия ДТП

Практически ежедневно в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях севастопольского чрезвычайного ведомства поступают сообщения о дорожно-транспортных происшествиях различного масштаба.

От быстроты, слаженности и правильности действий сотрудников МЧС в таких случаях зачастую зависит безопасность других участников дорожного движения, оказавшихся вблизи места аварии, а нередко и спасение жизней водителей и пассажиров повреждённых транспортных средств. Действия по ликвидации последствий ДТП личный состав регулярно отрабатывает в ходе тренировочных мероприятий, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Очередные тактико-специальные учения такой направленности состоялись 11 марта. В соответствии с их замыслом, на одной из оживлённых городских трасс произошло столкновение пяти автомобилей: четырёх легковых, и одного грузовика. В результате одна из машин загорелась.

В ликвидации последствий условного ДТП принимали участие подразделения Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Центра организации мероприятий гражданской защиты города Севастополя, ГИБДД, служба «103». Также помощь пострадавшим оказывали сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи. Для деблокировки пострадавших применялся гидравлический инструмент и другие аварийно-спасательные средства. Всего в тактико-специальных учениях участвовали 35 человек личного состава, 10 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата, – подвёл итог заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Алексей Гусев.

Стоит также отметить, что только с начала 2020 года специалисты МЧС 48 раз выезжали по сигналу тревоги, чтобы помочь гражданам, попавшим в ДТП. Причём благодаря грамотным, профессиональным, слаженным действиям личного состава в каждом из случаев серьёзных аварий жизнь пострадавших была сохранена: спасены 11 человек, из них двое – дети, погибших нет.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе