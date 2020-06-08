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Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту

Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 08.06.2020

На Крымском мосту прошли учения по ликвидации последствий крупного ДТП. Сценарий был таков: на мосту столкнулись два легковых авто, бензовоз и пассажирский автобус.

По замыслу учений, в результате нарушения правил дорожного движения, произошло столкновение пассажирского автобуса с бензовозом. Из-за несоблюдения установленной дистанции движения и скоростного режима один из следовавших за пассажирским автобусом легковой автомобиль совершил с ним столкновение. Второй, совершая экстренное торможение и маневр уклонения, вылетел с дорожного полотна в акваторию Керченского пролива.

В результате ДТП пострадало 25 человек, которые получили травмы различной степени тяжести, находящихся автобусе и в первом легковом автомобиле. Повреждена емкость топливозаправщика, происходит разлив и возгорание нефтепродуктов. Второй легковой автомобиль протаранил отбойник моста и слетел в акваторию Керченского пролива, в результате 3 человека нуждаются в спасении. Существует угроза жизни заблокированным в пассажирском автобусе и первом легковом автомобиле пассажирам от опасных факторов возможного пожара. С помощью средств технического контроля ДТП зафиксировано центром управления производством Крымского моста, — сообщили в МЧС.

 Тактико-специальные учения прошли на территории транспортного перехода «Краснодарский край – Крым» через Керченский пролив», на площадке мостового перехода в городе Керчи. В учениях были задействованы личный состав и техника подразделений ГУ МЧС России по Республике Крым, Краснодарского Края и Южного авиационно-спасательного центра России, а также силы и средства служб взаимодействия города Керчи, дорожно-патрульная служба, служба экстренной медицинской помощи, центр управления производством Крымского моста.

Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту
Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту

Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту

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