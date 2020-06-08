Учения по ликвидации крупного ДТП на Крымском мосту

На Крымском мосту прошли учения по ликвидации последствий крупного ДТП. Сценарий был таков: на мосту столкнулись два легковых авто, бензовоз и пассажирский автобус.

По замыслу учений, в результате нарушения правил дорожного движения, произошло столкновение пассажирского автобуса с бензовозом. Из-за несоблюдения установленной дистанции движения и скоростного режима один из следовавших за пассажирским автобусом легковой автомобиль совершил с ним столкновение. Второй, совершая экстренное торможение и маневр уклонения, вылетел с дорожного полотна в акваторию Керченского пролива. В результате ДТП пострадало 25 человек, которые получили травмы различной степени тяжести, находящихся автобусе и в первом легковом автомобиле. Повреждена емкость топливозаправщика, происходит разлив и возгорание нефтепродуктов. Второй легковой автомобиль протаранил отбойник моста и слетел в акваторию Керченского пролива, в результате 3 человека нуждаются в спасении. Существует угроза жизни заблокированным в пассажирском автобусе и первом легковом автомобиле пассажирам от опасных факторов возможного пожара. С помощью средств технического контроля ДТП зафиксировано центром управления производством Крымского моста, — сообщили в МЧС.

Тактико-специальные учения прошли на территории транспортного перехода «Краснодарский край – Крым» через Керченский пролив», на площадке мостового перехода в городе Керчи. В учениях были задействованы личный состав и техника подразделений ГУ МЧС России по Республике Крым, Краснодарского Края и Южного авиационно-спасательного центра России, а также силы и средства служб взаимодействия города Керчи, дорожно-патрульная служба, служба экстренной медицинской помощи, центр управления производством Крымского моста.