Учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу. МИД РФ предупредил о последствиях провокаций в Черном море

Многонациональные военные учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу — корабли Украины, США и других «стран-партнеров» продолжат тренировки в международных водах Черного моря, передает УНН.

Накануне в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна «Балта», а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов. Также было показано снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS «Trent» и американского ракетного эсминца USS «Ross». Ну а сегодня корабли вышли в море.

Сценарий, который мы отрабатываем, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. Учение носит оборонительный характер, у нас есть соединение кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов нарушителей, — рассказал представитель Шестого флота США Крис Ровли.

В этом году учения серии Sea Breeze продлятся до 10 июля. Они проходят в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский. Участие в маневрах принимают около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

На фоне учений Sea Breeze МИД РФ предупредил «горячие головы» о последствиях провокаций в Черном море.

С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, — указал замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу « Международная жизнь ».

Дипломат также подчеркнул, что Москва может нанести удар по нарушителям российских границ, и это, по его словам, вопрос политического решения.

Мы не «будем» наносить удар, а мы «можем» нанести удар, и это действительно так, потому что вопрос очень серьезный, — сказал он.

Сергей Рябков добавил, что суть этой проблемы заключается «в стремлении США и Великобритании потакать Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом«.

Высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, при столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом, что эта территория не принадлежит России, как то утверждают в Вашингтоне и Лондоне, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами, — провокаторы, независимо от того, какие должности они занимают, — сказал замминистра иностранных дел РФ.

Напомним, 23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца «Defender». Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.